Squadra impegnata in una seduta di allenamento mattutina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di venerdì sera, che vedrà i giallorossi affrontare la Juve Stabia in Coppa Italia.
Kaba si è allenato regolarmente in gruppo mentre Pérez ha proseguito con il lavoro personalizzato.
Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento al mattino ad Acaya.
Lecce - Juve Stabia, trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, in programma venerdì 15 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare.