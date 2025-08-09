La squadra, dopo aver sostenuto una seduta mattutina all’Acaya Golf Resort & SPA, ha disputato con inizio alle ore 20:30 un’amichevole col Monopoli allo Stadio Vito Simone Veneziani. La gara è terminata col punteggio di 2-2.
Il tabellino:
MONOPOLI: Piana (20’st Albertazzi); Viteritti ©️ (42’st Spanò), Miceli (20’st Bizzotto), Ronco (1’st Piccinini); Imputato (1’st Tirelli), Falzerano (1’st Di Santo), Battocchio, Greco (20’st Valenti), Rossi (1’st Fall); Longo (31’st Lattanzi), Bruschi (1’st Bordo). A disposizione: Silvestri, Scipioni, Calvano. Allenatore: A. Colombo.
LECCE: Falcone ©️ ; Kouassi (26’st Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo (26’st Ndaba); Coulibaly (17’ Kaba), Pierret (17’st Ramadani), Berisha (17’st Helgason); Pierotti (17’st N’Dri), Krstovic (1’st Camarda), Banda (1’st Morente). A disposizione: Samooja, Penev, Rafia, Maleh, Gorter. Allenatore: E. Di Francesco
Marcatori: 12’pt Krstovic, 25’pt Pierotti, 7’st Longo, 36’st Tirelli
Ammoniti:
Recupero: 1’pt, 2’st
Note: rigore parato a Camarda al 32’st
Arbitro: Andrea Palmieri (sez. di Brindisi)
Assistenti: Angelo Tomasi (sez. di Lecce) e Andrea Recupero (sez. di Lecce)
Hanno svolto un lavoro personalizzato Perez e Kovac.
Domani alle 11:30 è in programma all’Acaya Golf Resort & SPA un test in famiglia con la formazione Primavera a porte chiuse.