La preparazione dei giallorossi, nella settimana che precede il primo impegno ufficiale della nuova stagione, è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Primo allenamento con i nuovi compagni per Riccardo Sottil.
Pérez e Kaba hanno svolto un lavoro personalizzato.
Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino ad Acaya.
Sono in vendita i biglietti per la gara Lecce - Juve Stabia, trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, in programma venerdì 15 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.