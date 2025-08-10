La squadra, dopo la gara amichevole di ieri sera con il Monopoli, si è ritrovata questa mattina all’Acaya per un test in famiglia (due tempi da 35’) con la formazione Primavera 1. I giallorossi che hanno preso parte alla gara del “Veneziani” hanno svolto un lavoro di scarico mentre Pérez ha seguito un allenamento personalizzato. Kaba ha interrotto anzitempo il test di allenamento a causa di una distorsione alla caviglia destra.

Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento pomeridiana ad Acaya.

Lecce: Früchtl (20’ st Samooja), Ndaba, Gorter, Pacia, Veiga, Helgason, Ramadani, Kaba (16’ st Esposito), Rafia, Camarda (13’ st Maleh), N’Dri. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Lecce Primavera: Samooja (24’ pt Penev), Bargalló (34’ pt Di Pasquale), (13’ st Milojevic), Kozarac, Longo, Rashidi (22’ st Di Pasquale), Maleh (13’ st Calame), Nohr (34’ st Spinelli), Kovac (1’ st Palmieri), Regetas (1’ st Perrone), Esposito (1’ st Kodor), Laerke (33’ st Persano). Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 35’ pt Camarda, Esposito 27’ st