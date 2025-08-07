L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 10:00 di venerdì 08 agosto 2025, sarà attiva la vendita dei biglietti validi per la gara Lecce - Juve Stabia, trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, in programma venerdì 15 agosto 2025 alle ore 20:45.

Si invitano i tifosi a:

▪ prendere visione e a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio comunale “Ettore Giardiniero”, il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso reperibili per intero sul sito ufficiale www.uslecce.it

(https://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero);

▪ premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso.

▪ raggiungere lo stadio con debito anticipo per consentire al personale di servizio di effettuare i necessari controlli di sicurezza.

▪ attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.

La raccomandazione è sempre la stessa: arrivare con congruo anticipo prima dell'inizio della partita, evitando lunghe file che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio .

Fatte salve diverse disposizioni del GOS, l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 19:15.

Chi avesse bisogno di informazioni potrà contattare il servizio assistenza Ticketing al nr. 334.2844565

PREZZI BIGLIETTI

Settore INTERO € RIDOTTO U14 € RIDOTTO ABBONATI 25/26 € Poltronissime Tribuna Centrale Sup 45,00 30,00 23,00 18,00 23,00 18,00 Tribuna Centrale Inf. 20,00 14,00 14,00 Tribuna Est 14,00 10,00 10,00 Curve Nord 10,00 6,00 6,00 Ospiti 10,00 6,00 6,00

più commissioni di servizio Vivaticket

RIDOTTO U14 - Riservato ai bambini / ragazzi che al momento dell'acquisto non abbiano compiuto il 14° anno di età.

I minori fino a 6 anni di età compiuti o che compiranno 7 anni entro il 31/12/2025, avranno libero accesso senza diritto di posto assegnato (obbligo del tagliando dal compimento del 7° anno a partire dal 01/01/2026).

I soggetti minori aventi libero accesso senza diritto di posto assegnato dovranno essere muniti di valido documento d'identità da esibire obbligatoriamente ai varchi di accesso a cura del soggetto maggiorenne responsabile della sorveglianza sul minore.

Si ricorda altresì che i minori di 14 anni non possono accedere all’interno dell’impianto se non accompagnati da un maggiorenne ai varchi di pre-filtraggio e ai tornelli.

ABBONATI 2025/2026 - Riservato ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2025/2026.

Gli abbonati potranno acquistare il biglietto scontato per la gara in qualsiasi settore dello stadio a prescindere dal settore dell’abbonamento.

Per l’acquisto del biglietto a tariffa agevolata presso le rivendite autorizzate, sarà necessario presentarsi con l’abbonamento oltre che con il documento di identità.

Per poter usufruire del prezzo scontato tramite la procedura di acquisto online sul sito uslecce.vivaticket.it, si dovrà, invece, inserire nel campo CODICE COUPON il numero del SIGILLO FISCALE (16 cifre), riportato sull’abbonamento, come indicato nel segue allegato:

FAC SIMILE CODICE SIGILLO FISCALE

Avvertenze .

Per l’acquisto dei tagliandi è necessario il possesso di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

PUNTI VENDITA

▪ BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara (ad esclusione del settore ospiti) al link uslecce.vivaticket.it(previa registrazione al sito www.vivaticket.it), in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato digitale da scaricare sul proprio cellulare.

▪ PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE

per tutti gli acquisti è obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie

Punti Vendita Autorizzati: Vedi elenco disponibile al seguente link:

https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

▪ BOTTEGHINI STADIO

Non abilitati alla vendita dei biglietti.

Attivi il giorno della gara dalle ore 18:45 e fino alle ore 21:30solo per i servizi di RITIRO ACCREDITI e CAMBIO UTILIZZATORI

PREZZI E MODALITA’ DI ACQUISTO BIGLIETTI TIFOSIOSPITI

PREZZI BIGLIETTI

€ 10,00 TARIFFA INTERA

€ 6,00 TARIFFA RIDOTTO U14​

Più commissioni di servizio Vivaticket

Come stabilito dalla Determinazione ONMS n.31/2025 del 05agosto 2025, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S. Juve Stabia.” La vendita sarà attiva dalle ore 10:00 di venerdì 08 agosto p.v. e fino alle ore 19:00 del 14 agosto 2025.

L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

PUNTI VENDITA

Rete Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it) ed on-line al link uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it), in modalità HOME TICKETING. Si consiglia di optare per il formato digitale da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta.

Parcheggio Tifosi Ospiti. È prevista in forma permanente, all’interno dell’area prospiciente la porta N. 7 (Distinti Sud /Est / settore Ospiti), l’istituzione di una zona di parcheggio riservata agli autobus ed ai veicoli dei tifosi ospiti con ingresso ed uscita dalla S.P. 364 San Cataldo – Lecce.

RICHIESTA ACCREDITI PERSONE CON DISABILITA’

Al fine di garantire una gestione ottimale dei posti riservati a persone con disabilità, sarà possibile inoltrare richiesta a mezzo mail (da trasmettere per ogni singola gara) accedendo al servizio dedicato di accreditamento.

Per le persone con disabilità e con certificazione di invalidità al 100% senza accompagnamento e persone con disabilità 100% con accompagnamento deambulanti, sono stati riservati dei posti nel settore TRIBUNA EST INFERIORE (porta di accesso n. 8H).

Per le persone con disabilità con certificazione di invalidità 100% in carrozzina con accompagnamento, è riservato il settore PARTERRE DISABILI della Tribuna Est (porta di accesso n. 8H).

Anche agli accompagnatori delle persone con disabilità 100% che necessitano di assistenza continua, sarà riconosciuto il titolo gratuito.

È confermato, inoltre, il diritto di PRELAZIONE riservato a persone con disabilità che hanno presentato regolare richiesta di accreditamento per le gare delle stagioni precedenti.

UNDER14: unitamente alla richiesta di accredito per l’accompagnatore, sarà consentito richiedere la prenotazione del biglietto a pagamento per i minori che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 14° anno di età (tariffa ridotta riservata under 14 settore Tribuna Est) e che abbiano un rapporto di parentela di primo grado esclusivamente con la persona con disabilità.

Per richiedere l’accredito gratuito per il soggetto con disabilità e per l'accompagnatore, che dovrà essere necessariamente maggiorenne e per gli Under14, si dovrà inviare la richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected] rispettando le seguenti indicazioni:

- PRELAZIONE RISERVATA AGLI ACCREDITATI DELLE STAGIONI PRECEDENTI

dalle ore 09:00 del 09 agosto e fino alle ore 18:00 del 10 agosto - tramite portale di accreditamento.

- RICHIESTA ACCREDITO NON IN PRELAZIONE (periodo riservato ai tifosi che non hanno richiesto accredito per lastagione precedente. Si fa presente che in questa fase non saranno accettate le richieste di tifosi della categoria “Prelazione”) d alle ore 9:00 alle ore 18:00 dell’ 11 agosto .

Per tutte le richieste NON IN PRELAZIONE è necessario compilare il modulo disponibile sul sito www.uslecce.it alle voci “Biglietteria” o al seguente link https://slyvi-tstorage.fra1.digitaloceanspaces.com/0_tml1841116985089_252494238933_1706122812711339.pdf allegando copia del certificato attestante l’invalidità riconosciuta e documenti di riconoscimento.

Non saranno ritenute valide le richieste incomplete o inviate fuori dai termini previsti.

Le domande saranno evase fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si ricorda che la richiesta di accredito per l’accompagnatore o Under 14 deve essere contestuale alla richiesta per il disabile.

Sarà cura dell’Ufficio Biglietteria, inviare la conferma dell’accredito/i con tutte le informazioni per il ritiro, entro 2 gg antecedenti la data della gara.

Nelle aree parcheggio della Tribuna Est (Piazzale C. Rozzi) e della tribuna Centrale (Piazzale A. Adamo), sono previste due zone di sosta riservate a persone con disabilità in possesso di regolare contrassegno CUDE.

Per tutte le informazioni contattare il servizio assistenza Ticketing al nr. 334.2844565

RICHIESTA DI INTRODUZIONE ED ESPOSIZIONE STRISCIONI / TAMBURI / MEGAFONI / E ALLESTIMENTO COREOGRAFIE

In riferimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste per l’introduzione di materiale coreografico all’interno dello stadio comunale Ettore Giardiniero Via del Mare di Lecce dovranno pervenire, utilizzando il modulo di domanda debitamente compilato (Modulo richiesta - introduzione striscioni, bandiere, tamburi/megafoni e allestimento coreografie) disponibile sul sito www.uslecce.it (alla voce “Stadio”)https://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero, a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected], entro lunedì 11 agostop.v.

Sarà cura dell’U.S. Lecce comunicare a mezzo email il rilascio del nulla osta.

Per l’apposizione degli striscioni all’interno dell’impianto si prega di attenersi alle indicazioni che saranno fornite dal personale steward.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in un unico allegato in formato .pdf, evitando l'invio di diversi file separati in formato .jpeg. E’ obbligatorio indicare sempre un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Si ricorda che, in base alla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nr. 26/2012 del 30 maggio 2012, il tifoso che intende portare in trasferta uno striscione già regolarmente autorizzato per tutta la stagione sportiva nel proprio impianto, ne darà comunicazione alla società sportiva ospitante e il GOS, qualora lo striscione sia presente effettivamente nell’albo degli striscioni e non vi siano motivi ostativi connessi alla conformazione dell’impianto, rilascerà il relativo nulla osta.

RICHIESTA UTILIZZO DEI DISPOSITIVI AUSILIARI PER LA DEAMBULAZIONE (ES. STAMPELLE, BASTONI E DEAMBULATORI).

Come stabilito dal Regolamento d’uso dell’impianto, coloro che per esigenze temporanee hanno la necessità di introdurre all’interno dello stadio stampelle ed altri accessori od ausili dovranno osservare la seguente procedura (https://www.uslecce.it/page/328942866535/utilizzo-dei-dispositivi-ausiliari-per-la-deambulazione-es-stampelle-bastoni-e-deambulatori)

Entro e non oltre 3 giorni prima dalla gara, i possessori di un titolo di accesso dovranno trasmettere a mezzo e-mail [email protected] copia della seguente documentazione:

-​copia del documento d'identità;

-​copia del titolo di accesso relativo all’evento;

-​copia della certificazione medica attestante tale necessità.

E’ obbligatorio indicare sempre un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Si prega, di voler elaborare la documentazione da inoltrare in un unico allegato in formato .pdf, evitando l'invio di diversi file separati in formato .jpeg.

Le richieste pervenute saranno esaminate dall’ U.S. Lecce e trasmesse al G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) per le relative valutazioni.

In caso di accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti riceveranno dall’U.S. Lecce a mezzo e-mail la comunicazione del nulla osta temporaneo valido per il singolo evento sportivo.

L’U.S. Lecce si riserva di assegnare, per motivi organizzativi, un posto diverso (anche in altro settore dello stadio) da quello indicato sul titolo di accesso.

RICHIESTA ACCREDITI STAMPA

Le richieste dovranno essere inviate, come stabilito nel Regolamento che disciplina il rapporto tra le società sportive e gli organi di informazione, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A 2022-2023” del 25/7/2022 almeno 5 gg prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso all’indirizzo e-mail [email protected].

RICHIESTA OSSERVATORISOCIETA’

Sarà autorizzato 1 accredito per le società di Serie A, Serie B, Serie C fino ad esaurimento dei posti disponibili o salvo diverse indicazioni. Le richieste dovranno essere inviate su carta intestata o indirizzo di posta elettronica della società, entro 2 giorni antecedenti la data della gara all’indirizzo e-mail [email protected].

RICHIESTA ACCREDITI FIGC / AIA / CONI

Le richieste dovranno essere inviate nel periodo:

- dalle ore 9.00 alle ore 18:00 del 10 agosto.

all’indirizzo e-mail [email protected] allegando copia della tessera federale in corso di validità, copia del documento di identità in formato pdf e contatto telefonico. Tutti gli accrediti verranno rilasciati dall’U.S.Lecce fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto della vigente normativa federale (art. 70 NOIF “Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche”). L’U.S. Lecce si riserva di rispondere alle richieste pervenute entro il giorno antecedente la data della gara.