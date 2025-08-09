Si è conclusa la prima fase della Campagna Abbonamenti 2025/26 “Solamente Tu”, dedicata all’esercizio del diritto di prelazione per gli abbonati della passata stagione che avevano intenzione di confermare il proprio posto.
Alla chiusura della prima fase è stata raggiunta quota 16.507 sottoscrizioni.
Dato record: nella Campagna Abbonamenti 2024/25 furono 15.030 gli abbonati ad esercitare il diritto di prelazione sul vecchio posto, mentre 13.666 nella stagione 2023/24.
A partire da lunedì 11 agosto alle ore 10:00 avrà inizio la fase di vendita libera, aperta a tutti, nella quale i vecchi abbonati potranno cambiare posto conservando la tariffa agevolata.