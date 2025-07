Primo giorno di lavoro nel ritiro di Bressanone per i giallorossi. Presenti ad assistere all’allenamento il Vicepresidente Corrado Liguori ed il Direttore Sportivo Stefano Trinchera.

I ragazzi di mister Di Francesco sono stati impegnati in un doppio allenamento. Al mattino, divisi in due gruppi, seduta di forza in palestra ed esercitazioni tecnico tattiche in campo. Nel pomeriggio, attivazione tecnica, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema.

Assente Pérez, come già comunicato in precedenza, per il disbrigo di pratiche burocratiche.

Domani, dopo la sessione mattutina, i giallorossi svolgeranno alle ore 18:30 (non più alle ore 19:00 come da programma iniziale) il primo test amichevole stagionale con l’ASV Natz presso il Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.