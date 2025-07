L’immagine simbolo della campagna abbonamenti 2025/26 nasce da uno scatto spontaneo del nostro Francesco Moscagiuli, che ha immortalato un momento di pausa durante una partita sulla spiaggia tra piccoli amici in una giornata d’estate nel Salento.

La potenza dell’immagine sta nei dettagli. Ciascun bambino, per divertirsi a tirare calci al pallone, ha scelto, spontaneamente, di indossare un indumento che fa riferimento al Lecce, la squadra del cuore.



Lo scorso anno creammo un video di presentazione delle maglie che raccontava una storia simile, in una piazza di paese. Oggi quella sceneggiatura è diventata realtà, perché in questi dieci anni si è compiuta una rivoluzione culturale che ha portato i nostri figli, le nostre nipoti a scegliere chiaramente per chi fare il tifo.

Oggi, per tutti loro, ci sei tu SOLAMENTE TU.

La campagna abbonamenti sarà attiva a partire dalle ore 10:00 di lunedì 21 luglio presso Officine Deghi, punti vendita Vivaticket abilitati e online su uslecce.vivaticket.it

A breve sarà pubblicata la brochure con prezzi, modalità e condizioni di vendita.