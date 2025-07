Al via dalle ore 10:00 di oggi, lunedì 21 luglio, la campagna abbonamenti 2025/26 “SOLAMENTE TU”.



Come già comunicato, si articolerà nelle seguenti fasi:

Prelazione per i vecchi abbonati: dal 21 luglio all'8 agosto

dal 21 luglio all'8 agosto Pausa tecnica: 9 e 10 agosto

9 e 10 agosto Vendita libera: dall'11 al 27 agosto



Ogni abbonato avrà in omaggio la maglietta celebrativa del quarto anno consecutivo in Serie A “StoriA”. Per ritirarla, sarà sufficiente presentarsi all’U.S. Lecce Official Store (Via Trinchese 10, Lecce) da lunedì 21 luglio fino al 31 dicembre 2025, con il proprio abbonamento in corso di validità per la stagione 2025/26.