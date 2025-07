Al via dalle ore 10:00 di lunedì 21 luglio la campagna abbonamenti 2025/26 “SOLAMENTE TU”.

La prelazione per i vecchi abbonati è prevista dal 21 luglio all'8 agosto, mentre la vendita libera dall'11 al 27 agosto. In programma 9 e 10 agosto la pausa tecnica.

Con ogni tessera sottoscritta sarà in omaggio la maglietta celebrativa del quarto anno consecutivo in Serie A “StoriA”.