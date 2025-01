Giallorossi in campo alle 15:00 al Via del Mare per la 19ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Genoa.

Questo il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Baschirotto ©, Morente, Rafia, Krstović, Guilbert, Dorgu, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Rebić, Oudin, Helgason, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwiński, Karlsson, Hasa, Pierotti, Kaba. Allenatore: Marco Giampaolo

Genoa: Leali, Thorsby, Martín, De Winter, Vitinha, Bani, Pinamonti, Vásquez, Miretti, Frendrup, Badelj ©. A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereira, Vogliacco, Sabelli, Ekhator, Marcandelli, Ankeye, Balotelli, Kassa, Zanoli, Melegoni, Masini. Allenatore: Patrick Vieira



Arbitro: Livio Marinelli sez. di Tivoli

Assistenti: Alessio Berti sez. di Prato - Domenico Fontemurato sez. di Roma 2

IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria

VAR: Maurizio Mariani sez. di Aprilia

AVAR: Rodolfo Di Vuolo sez. di Castellammare di Stabia