Squadra impegnata all’Acaya Golf Resort & SPA in una doppia seduta di allenamento in vista del match di domenica, che vedrà i giallorossi affrontare il Venezia nella 31ª giornata della Serie A Enilive.

Per la giornata di domani è fissato un allenamento al mattino sempre sul campo dell’Acaya.

Sono in vendita i biglietti per la gara Lecce - Venezia, in programma domenica alle ore 12:30 al Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.