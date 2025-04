Il lavoro dei giallorossi è ripreso oggi pomeriggio con una sessione di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.

Alla seduta odierna tutti a disposizione di mister Giampaolo ad eccezione del solo Marchwiński.

La preparazione dei giallorossi in vista della gara di domenica con il Venezia proseguirà domani con un doppio allenamento ad Acaya.



Sono in vendita i biglietti per la gara Lecce - Venezia, in programma domenica alle ore 12:30 al Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.