Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Viola Park” di Bagno a Ripoli (FI) per la 10ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Fiorentina - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Fiorentina: Magalotti, Tchouameni (26’ st Sturli), Colaciuri, Guidorizzi (28’ pt Bonanno), Biagioni ©, Bilobrk, Di Pierdomenico (17’ st Evangelista), Ciacci (17’ st Pisani), Kaba (26’ st Angiolini), Diallo, Arcadipane (26’ st Iatzeni). A disposizione: Dolfi, Turnone, Batignani. Allenatore: Marco Capparella

Lecce: Verdosci, Zanotel (42’ st Arsena), Palmieri, Guida (12’ st Parente), Longo, Russo ©, Perrone (42’ st Dell’Anna), Spinelli (36’ st Paglialunga), Esposito, Di Pasquale, Stanciu (1’ st Candido). A disposizione: Bernardi, Liccardi, Martano, Leo. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 36’ pt Arcadipane, 40’ pt Longo, 43’ pt Longo (autogol), 35’ st Diallo, 47’ st Candido

Ammoniti: Stanciu, Palmieri

Arbitro: Flavio Barbetti della sez. di Arezzo

Assistenti: Emanuele Materozzi della sez. di Arezzo - Filippo Ferretti della sez. di Pistoia