Di seguito i risultati e i marcatori delle gare del Settore Giovanile giallorosso disputate nel weekend.

La formazione Primavera 1 torna dalla trasferta di Cagliari con un pareggio grazie ai gol di Bertolucci e Gorter. Successo a Napoli per l’Under 17, due pareggi in casa con il Palermo per le formazioni Under 16 ed Under 15. Pareggio a reti bianche nel derby per l’Under 14.

PRIMAVERA 1

Cagliari - Lecce 2-2

15’ pt Achour

20’ pt Bertolucci

25’ pt Gorter

32’ st Franke

UNDER 18

Fiorentina - Lecce

Mercoledì 2 aprile ore 11.30

Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

UNDER 17

Napoli - Lecce 0-2

10' st Candido

36' st Esposito (Rig.)

UNDER 16

Lecce - Palermo 1-1

40’ pt Serra

28’ st Giarraffa

UNDER 15

Lecce - Palermo 2-2

13’ pt Desiate

25’ pt Scaccianoce

30’ st Ciulla

44’ st Desiate

UNDER 14

Lecce - Bari 0-0