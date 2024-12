Di seguito i risultati e i marcatori delle gare del Settore Giovanile giallorosso disputate nel weekend.

Vittoria per 2-1 con l’Atalanta per la formazione Primavera 1, con i ragazzi di mister Scurto che hanno ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro gare disputate considerato anche l’impegno in Coppa Italia Primavera. Successo per l’Under 18 di mister Schipa che, sotto di due gol, ha vinto in rimonta per 3-2 con il Monza. Sono arrivati i 3 punti anche per i ragazzi dell’Under 17 di mister Marrocco, grazie al successo per 2-0 con il Catanzaro. Una sconfitta ed un pareggio rispettivamente per le squadre Under 16 ed Under 15 nelle gare con i pari età dell’Empoli, vittoria in trasferta a Potenza per i ragazzi dell’Under 14 fin qui a punteggio pieno in classifica con cinque gare vinte.



PRIMAVERA 1

Lecce - Atalanta 2-1

6’ pt Simonetto (Rig.)

13’ pt Bertolucci (Rig.)

46’ pt Kovac

UNDER 18

Lecce - Monza 3-2

9’ pt Zanni

3’ st Principe

11’ st Di Pasquale (Rig.)

33’ st Perrone

42’ st Bozzolo

UNDER 17

Lecce - Catanzaro 2-0

30' st Bozzolo

40' st De Paolis

UNDER 16

Lecce - Empoli 0-2

22’ pt Isidori

39’ pt Lupoli

UNDER 15

Lecce - Empoli 1-1

32’ pt D’Agostino

34’ pt Russomando