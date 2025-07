Ultimo test amichevole del ritiro precampionato per i giallorossi di mister Schipa, impegnati oggi alle 17:00 con il Monopoli (Prima Squadra).

Al Villaggio Baffa - località Trepidò, la gara è terminata 1-2. A segno Kodor al minuto 63 per i giallorossi; Miceli e Viteritti nel primo tempo per la formazione che milita in Serie C.

Nella giornata di domani i giallorossi faranno rientro in sede dove proseguiranno la preparazione in vista dell’inizio del Campionato Primavera 1.