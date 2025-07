Squadra impegnata in una doppia sessione di allenamento al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.

Al mattino i giallorossi, divisi in due gruppi, sono stati impegnati in un lavoro di forza in palestra e esercitazioni tecnico tattiche in campo.

Nel pomeriggio, invece, attivazione tecnica, esercitazione tecnico tattica e partita a tema.

Lavoro personalizzato per Pehlivanov e Gallo.

Domani mattina alle 9:30 seduta di allenamento sempre al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves mentre nel pomeriggio alle 17:30 i giallorossi affronteranno la Nazionale UAE al nella terza amichevole precampionato. La gara si disputerà allo stadio di Jenbach.