Oggi 31 luglio alle ore 17:30, presso lo Stadio Jenbach di Jenbach (Austria), è in programma la terza amichevole del ritiro precampionato con la Nazionale UAE (Nazionale degli Emirati Arabi Uniti).

Per assistere al match sarà possibile acquistare i titoli di accesso direttamente ai botteghini dell’impianto sportivo al costo di 10€ per il biglietto intero e 7€ per il ridotto.

La società giallorossa, in collaborazione con Sportitalia, garantirà la copertura televisiva dell’evento che verrà trasmesso in diretta sul canale SoloCalcio.