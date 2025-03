Giallorossi in campo alle 20:45 al Via del Mare per la 30ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Roma.

Questo il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto ©, Krstović, Guilbert, Helgason, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Karlsson, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Berisha, Morente, Rafia, N’Dri, Veiga, Jean, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Roma: Svilar, Angeliño, Cristante, Ndicka, Pellegrini ©, Dovbyk, Hummels, Koné, Soulé, Mancini, Saelemaekers. A disposizione: De Marzi, Gollini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri

Recupero: 1’ pt

Arbitro: Gianluca Manganiello sez. di Pinerolo

Assistenti: Fabiano Preti sez. di Mantova - Davide Moro sez. di Schio

IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria

VAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano

AVAR: Davide Ghersini sez. di Genova