Giallorossi in campo alle 18:00 al Via del Mare per la 35ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Napoli.

Questo il tabellino del match:



Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto ©, Krstović, Guilbert (17’ st Veiga), Gallo, Coulibaly, Karlsson (1’ st Morente), Pierotti (39’ st N’Dri), Pierret (20’ st Berisha), Kaba (1’ st Helgason). A disposizione: Früchtl, Samooja, Rafia, Sansone, Ramadani, Banda, Tiago Gabriel, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Napoli: Meret, McTominay, Lukaku (42’ st Simeone), Rrahmani, Olivera, Politano (42’ st Ngonge), Di Lorenzo ©, Spinazzola, Lobotka (9’ st Gilmour), Raspadori (34’ st Billing), Anguissa. A disposizione: Contini, Scuffet, Okafor, Marín, Hasa, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: 24’ pt Raspadori

Ammoniti: 21’ st Krstović, 37’ st Morente

Recupero: 8’ pt - 6’ st

Spettatori: 28.403 di cui 21.726 abbonati



Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia

Assistenti: Filippo Meli sez. di Parma - Stefano Alassio sez. di Imperia

IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna

VAR: Maurizio Mariani sez. di Aprilia

AVAR: Valerio Marini sez. di Roma 1