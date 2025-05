Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 15ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Serie A e B, Lecce - Roma.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Zanotel, Palmieri, Parente, Longo, Bozzolo, Perrone, Spinelli, Esposito, Di Pasquale ©, Stanciu (38’ st Persano). A disposizione: Lupo, Arsena, Trio, Basile, Guida, Martano, Marrocco, Milanese. Allenatore: Simone Schipa

Roma: Stomeo, Lulli (33’ st Troiani), Carlaccini, Bah (33’ st Malafronte), Zinni © (1’ st Tesauro), Terlizzi, Arduini, Panico (17’ st Texeira F.), Sugamele (1’ st Scacchi), Belmonte (33’ st Conti), Morucci (25’ st Maccaroni). A disposizione: Kehayov, Sarac. Allenatore: Marco Ciaralli

Marcatori: 5’ pt Terlizzi, 43’ pt Di Pasquale, 11’ st Spinelli, 26’ st Esposito, 37’ st Perrone, 40’ st Parente

Recupero: 2’ pt

Arbitro: Francesco Pio Sarcina della sez. di Barletta

Assistenti: Stefano Sibilio della sez. di Brindisi - Francesco Minerva della sez. di Lecce