Giallorossi della formazione Primavera in campo alle 11:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 36ª giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Empoli.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Esposito ©, Addo (21’ st Minerva), Pehlivanov (1’ st Pacia), Gorter (34’ st Regetas), Winkelmann, Kovac (1’ st Mboko), Yilmaz, Agrimi (40’ st Knutsen), Delle Monache. A disposizione: Sakho, Russo, Kodor, Vitale, Muya, Dell’Anna. Allenatore: Pietro Trinchera

Empoli: Vertua, Moray, Majdaandzic, El Biache, Falcusan, Matteazzi, Mannelli ©, Baralla, Egan, Popov, Tordiglione. A disposizione: Versari, Baud Banaga, Chiucchiuini, Scienza, Olivieri, Pereira Gravelo. Allenatore: Andrea Filippeschi

Marcatori: 39’ pt Popov, 46’ st Minerva

Ammoniti: 27’ pt Pehlivanov, 6’ st Baralla, 41’ st Popov, 47’ st Minerva

Recupero: 1’ pt - 6’ st

Arbitro: Riccardo Tropiano della sez. di Bari

Assistenti: Michele Fracchiolla della sez. di Bari - Antonio Alessandrino ella sez. di Bari