Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Pareggio per 2-2 per la Primavera 1 di mister Scurto nella gara in trasferta con la Lazio. I giallorossi saranno subito impegnati domani, martedì 3 dicembre, nei sedicesimi della Coppa Italia Primavera con il Venezia. Under 18 sconfitta a Milano con l’Inter, turno di sosta per l’Under 17. Vittoria per 2-1 sul campo del Palermo per l’Under 16, pareggio per 2-2, sempre con i rosanero, per l’Under 15. Vittoria con i pari età del Benevento per i ragazzi dell’Under 14, al quarto successo in cinque gare.



PRIMAVERA 1

Lazio - Lecce 2-2

15’ pt Balde

19’ pt Bertolucci

34’ pt Daka

36’ st D’Agostini

UNDER 18

Inter-Lecce 4-2

15’ pt Di Pasquale

20’ pt Gomez

29’ pt Putsen

2’ st Esposito

16’ st Idrissou

44’ st Moressa

UNDER 17

Sosta

UNDER 16

Palermo-Lecce 1-2

31’ pt Balsamo

3’ st Parisi

26’st Lattanzio

UNDER 15

Palermo - Lecce 2-2

3’ st Petrolà

22’ st Cafasso

39’ st Scotti

41’ st Corea