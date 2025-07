Primo giorno di lavoro della Stagione Sportiva 2025/2026 per i giallorossi guidati da mister Eusebio Di Francesco.

Visite mediche al Centro Biolab di Cutrofiano e test da campo al mattino e nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA.

Assente in permesso Krstović per motivi familiari, l’attaccante è atteso in sede per la giornata di domani.

L’attività proseguirà domani con una doppia seduta sempre sul campo dell’Acaya.