Si è svolta alle 19:30 di oggi l’inaugurazione del nuovo U.S. Lecce Official Store, alla presenza del Presidente Saverio Sticchi Damiani e di tutto il vertice societario.

Situato in Via Trinchese n.10, nel cuore del centro cittadino a pochi passi da Piazza Sant’Oronzo, lo spazio rappresenterà il punto di riferimento per tutti i tifosi giallorossi che vorranno acquistare il merchandising ufficiale del Club.