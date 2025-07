Primo giorno di lavoro agli ordini di mister Simone Schipa per la formazione Primavera 1, che dopo le visite mediche di rito si è ritrovata questa mattina per i primi test da campo al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama.

I giallorossi proseguiranno il lavoro nei prossimi giorni prima della partenza alla volta di Cotronei (KR), dove saranno in ritiro dal 17 luglio con il rientro in sede previsto per l’1 agosto.