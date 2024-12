L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ismaele Okoumasson (difensore classe 2011) è stato convocato in Nazionale Under 15 dal Tecnico Federale Sig. Enrico Battisti, in occasione del Torneo Uefa U15 che si svolgerà a Lisbona (Portogallo) dal 12 al 18 dicembre 2024.

Gli azzurri affronteranno le gare con Turchia (13/12), Ucraina (15/12) e Portogallo (18/12).