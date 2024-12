L'U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 24 dicembre sarà attiva la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (capienza 700 posti) validi per la gara del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 Como - Lecce, in programma lunedì 30 dicembre alle ore 18:30.

Sarà possibile acquistare i titoli fino alle ore 19.00 di domenica 29 dicembre .

Prezzo Tagliando: INTERO € 30,00 più commissioni Vivaticket

Modalità di vendita: vendita libera senza tessera del tifoso.

Canali di vendita: Vivaticket online e punti vendita.



Come raggiungere lo stadio “G. Sinigaglia” :

Per i supporters ospiti che raggiungeranno Como provenienti da Milano, percorrere l’autostrada A/9 uscita Como Centro, I pullman e le autovetture verranno parcheggiati presso “Parcheggio Como Centro” sito in via Colombo distante circa 400 metri dall’uscita autostradale.

(https://maps.app.goo.gl/D3MqhwkUKQ2ny8NF7)

Successivamente i sostenitori verranno accompagnati presso lo stadio G. Sinigaglia a bordo di autobus navetta. Parcheggio e navette a titolo gratuito. Per la tifoseria ospite che raggiungerà Como a bordo di treno delle Ferrovie dello Stato fermata Como San Giovanni distanza stadio 400 metri. Ferrovie Nord fermata Como Lago distanza stadio 1,3 Km.