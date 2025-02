La squadra, dopo la gara di ieri pareggiata con il Bologna, si è ritrovata al mattino per una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.

Assente Marchwiński, lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, allenamento regolare per il resto del gruppo.

Il tecnico Giampaolo al termine della seduta ha fissato la ripresa della preparazione per mercoledì con una doppia seduta di allenamento ad Acaya.