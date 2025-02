Giallorossi della formazione Primavera 1 in campo alle 11:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 25ª giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Cremonese.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Addo ©, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Yilmaz, Ubani, Mboko (11’ st Delle Monache), Scott, Bertolucci (43’ st Knutsen), Denis (23’ st Agrimi). A disposizione: Verdosci, Russo, Kovac, Pacia, Minerva, Perrone, Vitale, Zanotel. Allenatore: Giuseppe Scurto

Cremonese: Sayaih, Duca, Lottici Tessadri, Ragnoli Galli (30’ st Faye), Gabbiani (43’ st Rama), Tosi (30’ st Nahrudnyy), Pavesi, Triacca ©, Zilio, Gashi (35’ st Spaggiari), Thiandoum. A disposizione: Cuka, Lucchini, Marino, Tavares Roache, Cantaboni, Sivieri, Bielo. Allenatore: Elia Pavesi

Ammmoniti: 26’ pt Duca, 36’ pt Pavesi, 42’ pt Pehlivanov, 22’ st Gashi, 48’ st Addo

Recupero: 1’ pt - 4’ st

Espulsi: 40’ st Duca

Arbitro: Giorgio Di Cicco della sez. di Lanciano

Assistenti: Nirintsalama T. Andriambelo della sez. di Roma 1 - Francesco Raccanello della sez. di Viterbo