Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, dopo il successo nel turno infrasettimanale con il Torino, affronterà in trasferta la Sampdoria domenica mattina. L’Under 18 sarà impegnata sabato a Genova sul campo della Sampdoria, turno di sosta per l’Under 17. Le formazioni Under 16 ed Under 15 ospiteranno sabato i pari età della Juve Stabia, derby in trasferta domenica pomeriggio per i ragazzi dell’Under 14.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Sampdoria - Lecce

Domenica 22 Dicembre ore 11:00

C.S. “Tre Campanili”, Bogliasco (GE)

UNDER 18

Sampdoria - Lecce

Sabato 21 Dicembre ore 10:00

C.S. “Tre Campanili”, Bogliasco (GE)

UNDER 17

Sosta

UNDER 16

Lecce - Juve Stabia

Sabato 21 Dicembre ore 13:00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 15

Lecce - Juve Stabia

Sabato 21 Dicembre ore 11:00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Bari - Lecce

Domenica 22 Dicembre ore 15:30

C.S. “A. Antonucci”, Bitetto (BA)