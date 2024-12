Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, reduce dal successo con l’Atalanta, farà visita al Genoa sabato mattina. I giallorossi saranno poi impegnati già mercoledì mattina nel turno infrasettimanale con il Torino. L’Under 18, dopo il successo in rimonta con il Monza, affronterà lunedì in trasferta la Roma mentre l’Under 17 farà visita domenica alla Juve Stabia. Le formazioni Under 16 ed Under 15 affronteranno domenica in trasferta i pari età del Catanzaro, i ragazzi dell’Under 14 ospiteranno la Salernitana sabato pomeriggio.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Genoa - Lecce

Sabato 14 Dicembre ore 11:00

Campo Sportivo Sciorba, Genova (GE)

PRIMAVERA 1

Lecce - Torino

Mercoledì 18 Dicembre ore 10:30

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Roma - Lecce

Lunedì 16 Dicembre ore 10:00

Centro Sportivo Fulvio Bernardini (Trigoria), Roma (RM)

UNDER 17

Juve Stabia - Lecce

Domenica 15 Dicembre ore 12:00

Stadio San Michele, Gragnano (NA)

UNDER 16

Catanzaro - Lecce

Domenica 15 Dicembre ore 15:00

Centro Tecnico Federale FIGC, Catanzaro (CZ)

UNDER 15

Catanzaro - Lecce

Domenica 15 Dicembre ore 11:00

Centro Tecnico Federale FIGC, Catanzaro (CZ)

UNDER 14

Lecce - Salernitana

Sabato 14 Dicembre ore 15:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)