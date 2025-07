Svolto il secondo test amichevole della formazione Primavera nel ritiro di Cotronei. I giallorossi, che lunedì avevano vinto 7-2 con la Rappresentativa Talent Go, hanno affrontato alle ore 17:00 il Rende U19. La gara, andata in scena al Sila Regia Stadium, è terminata col successo per 13-0 degli uomini di mister Schipa.