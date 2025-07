Dopo la gara amichevole di ieri con l’ASV Natz, i giallorossi hanno usufruito di una mattinata di riposo.

Nel pomeriggio seduta di allenamento agli ordini di mister Di Francesco, con la squadra impegnata in un pre-training collettivo in palestra, attivazione in campo, lavoro di reparto per i difensori e combinazioni al tiro per centrocampisti e attaccanti.

Assenti in permesso Burnete e Pérez mentre Pehlivanov, Pierotti e Pierret hanno svolto un lavoro personalizzato.

La preparazione proseguirà domani, con una doppia sessione, sempre al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.