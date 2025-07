È iniziato il lavoro nel ritiro di Cotronei per la formazione Primavera 1.

I giallorossi di mister Simone Schipa, arrivati ieri in Calabria, hanno iniziato la preparazione presso il Sila Regia Stadium "Paolo Rossi” di Villaggio Palumbo a Cotronei.

Il prossimo lunedì (non piu domenica come inizialmente comunicato) alle ore 17:00 è in programma il primo test amichevole con la Rappresentativa TalentoGo al Sila Regia Stadium "Paolo Rossi” di Villaggio Palumbo a Cotronei.