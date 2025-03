La formazione Primavera 1, dopo il successo ottenuto sabato con l’Hellas Verona, sarà impegnata mercoledì 12 marzo alle ore 12:30 al Centro Sportivo Vismara nella gara con il Milan valevole la semifinale della Coppa Italia Primavera.

La sfida con i rossoneri, che come da regolamento della competizione si disputerà in gara unica con calci di rigore in caso di parità nei tempi regolamentari, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.





Questo il cammino fin qui dei giallorossi nella competizione: