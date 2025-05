Giallorossi della formazione Under 14 in campo alle 10:00 al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria (RM) per la 2ª giornata della seconda fase del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Girone D, Roma - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Roma: Mocci, Desideri, Chieffallo, Mirabella, Bilancioni ©, Gonella, Wanjohi (14’ st Reguig), Pica, Proietti Panatta, Cavaleri (21’ st De Vivo), Fabietti (8’ st Russo). A disposizione: Mastrofini, Mastrogiovanni, Kepinski, Di Tommaso, Broglio, Aurigemma. Allenatore: V. D’Andrea

Lecce: Mele, De Felice (8’ st Turchiarulo), Rizzo A., Colaci (30’ st Capobianco), Sicuro, Okoumassoun, Cipressa, Fall ©, Marra (30’ st Di Tana), Greco, Montinaro. A disposizione: Rizzo P., Romano, Casalino, Leo, Marulli. Allenatore: Massimo Manca

Marcatori: 20’ pt Cipressa, 24’ pt Proietti Panatta

Ammoniti: Chiefallo, Colaci, Capobianco

Arbitro: Oliver Masevski della sez. di Ciampino