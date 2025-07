Terzo test amichevole nel ritiro di Cotronei per la formazione Primavera 1. I giallorossi, dopo i due successi ottenuti con la Rappresentativa TalentoGo e il Rende U19, sono stati sconfitti per 1-0 dal Crotone (Prima Squadra), militante nel Campionato di Serie C.

I ragazzi di mister Schipa, prima del rientro in sede fissato per l’1 agosto, affronteranno giovedì prossimo il Monopoli (Prima Squadra) nell’ultimo test amichevole del ritiro in Calabria.