Squadra impegnata in una doppia sessione di allenamento al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.

Maleh ha raggiunto Bressanone nella serata di ieri ed ha svolto le due sedute di allenamento odierne con i compagni.

Al mattino i giallorossi, divisi in due gruppi, sono stati impegnati in un lavoro di forza in palestra e poi in campo con lavoro di linea, forza e sviluppi con conclusioni.

Nel pomeriggio, invece, attivazione tecnica, esercitazione tecnico tattica e partita a tema.

Lavoro personalizzato per Pehlivanov e Pierotti.

Domani mattina alle 10:00 seduta di allenamento sempre al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves mentre nel pomeriggio alle 18:00 i giallorossi affronteranno lo Spezia nella seconda amichevole precampionato. La gara, trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia, si disputerà alla Raiffeisen Arena di Bressanone.