Stabilito oggi il calendario della Serie A Enilive 2025/2026. Il cammino dei giallorossi inizierà in trasferta sul campo del Genoa e proseguirà con il Milan per la prima in casa del nuovo campionato. L'ultima del 2025 sarà a Torino con la Juventus mentre la prima del 2026, nonché ultima del girone di andata, in casa con la Roma. Il girone di ritorno si aprirà ospitando il Parma e si chiuderà con la gara con il Genoa al Via del Mare.

GIRONE DI ANDATA GIRONE DI RITORNO 1 Genoa - LECCE LECCE - Parma 1 2 LECCE - Milan Milan - LECCE 2 3 Atalanta - LECCE LECCE - Lazio 3 4 LECCE - Cagliari Torino - LECCE 4 5 LECCE - Bologna LECCE - Udinese 5 6 Parma - LECCE Cagliari - LECCE 6 7 LECCE - Sassuolo LECCE - Inter 7 8 Udinese - LECCE Como - LECCE 8 9 LECCE - Napoli LECCE - Cremonese 9 10 Fiorentina - LECCE Napoli - LECCE 10 11 LECCE - Hellas Verona Roma - LECCE 11 12 Lazio - LECCE LECCE - Atalanta 12 13 LECCE - Torino Bologna - LECCE 13 14 Cremonese - LECCE LECCE - Fiorentina 14 15 LECCE - Pisa Hellas Verona - LECCE 15 16 Inter - LECCE Pisa - LECCE 16 17 LECCE - Como LECCE - Juventus 17 18 Juventus - LECCE Sassuolo - LECCE 18 19 LECCE - Roma LECCE - Genoa 19