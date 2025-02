Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 10:30 al Centro sportivo “Begato 9” di Genova (GE) per la 4ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Genoa - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Genoa: Baccelli, Odero, Pallavicini, Varyvoda, Colonnese ©, Pastore (38’ st Bellone), Taieb, Pagliari (22’ st Miragliotta), Piacenza (31’ st Marconi), Mendolia, Spicuglia. A disposizione: Enoghama, Oddone, Ivaldi, Manaj, Marotta, Riolfi. Allenatore: Gennaro Ruotolo

Lecce: Penev, Zanotel, Palmieri, Pantaleo ©, Longo, Bozzolo, Perrone (48’ st Arsena), Spinelli, Esposito, Di Pasquale, Stanciu (36’ st Martano). A disposizione: Bernardi, Liccardi, Dell’Anna, Paglialunga, Marrocco, Milanese, Leo. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 21’ pt Taieb, 32’ pt Spicuglia, 11’ st Di Pasquale (rig.), 29’ st Esposito

Ammoniti: Esposito, Mendolia, Spicuglia, Taieb, Pagliari

Espulsi: Bozzolo

Arbitro: Matteo Lagnaro della sez. di Genova

Assistenti: Davide Botto della sez. di Genova - Alessandro Cocco della sez. di Genova