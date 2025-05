Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per il recupero della 13ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Serie A e B, Lecce - Inter.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Zanotel, Palmieri, Parente, Longo, Bozzolo, Perrone (33’ st Martano), Spinelli (27’ st Marrocco), Esposito, Di Pasquale ©, Stanciu (27’ st Persano). A disposizione: Lupo, Arsena, Basile, Trio, Guida, Milanese. Allenatore: Simone Schipa

Inter: Michielan, Ballo, Nenna (17’ st Conti), Putsen (7’ st D’Agostino), Bovio, Kangasniemi, Fofana (17’ st El Mahboubi), Vukoje (7’ st Kartelo), Kukulis, Cerpelletti ©, Moressa (34’ st Humanes Gomez). A disposizione: Biz, Carbonara, Verre, Carrara. Allenatore: Benito Carbone

Marcatori: 10’ pt Perrone, 30’ pt Kukulis, 2’ st Perrone

Ammoniti: Bozzolo, Spinelli

Recupero: 5’ st

Arbitro: Nico Valentini della sez. di Brindisi

Assistenti: Gabriele Lovecchio della sez. di Brindisi - Alex Capotorto della sez. di Taranto