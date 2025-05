La Primavera giallorossa, grazie alla vittoria ottenuta domenica per 5-2 sul campo del Torino, ha raggiunto aritmeticamente la salvezza, quando mancano ancora tre giornate di campionato.

In virtù del traguardo raggiunto dalla formazione di mister Scurto, che sempre in questa stagione ha anche disputato la semifinale di Coppa Italia, l'U.S. Lecce parteciperà per la quinta stagione calcistica consecutiva al campionato Primavera 1.