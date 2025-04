L'U.S. Lecce comunica che per la gara di campionato Lecce - Venezia, in programma domenica 6 aprile alle ore 12:30, a partire dalle ore 16:00 di giovedì 3 aprile, saranno disponibili sul circuito abilitato Vivaticket (“online” fino alle ore 12:20 del giorno gara e pressi i punti vendita abilitati secondo gli orari di apertura dei singoli esercizi) i tagliandi dei posti a “ridotta visibilità” di tutti i settori a eccezione della Curva Nord e delle Poltronissime.

Sono ancora disponibili tagliandi dei posti ordinari dei settori Tribuna Est e Tribuna Centrale Superiore.

A tal fine, si raccomanda vivamente di utilizzare il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando tutte le altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

Si prega inoltre di prestare la dovuta attenzione nella selezione del posto da acquistare, ricordando che le file sono predisposte dalla lettera “A”, nella parte più alta dell’anello, alla lettera “V” nella parte più bassa a ridosso della recinzione/balaustra.

Botteghini Stadio – Non abilitati alla vendita dei biglietti. Attivi il giorno della gara dalle ore 10:30 alle ore 13:15 solo per i servizi di Ritiro Accrediti e Cambio Utilizzatori.

Avvertenze

Come stabilito dalla Determinazione ONMS n. 12/2025 del 25 marzo 2025, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Venezia è prevista esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Venezia F.C.”

Per l’acquisto dei tagliandi è necessario il possesso di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

I minori fino a 6 anni di età compiuti o che hanno compiuto 7 anni entro il 31/12/2024, avranno libero accesso senza diritto di posto assegnato (obbligo del tagliando dal compimento del 7° anno a partire dal 01/01/2025).

I soggetti minori aventi libero accesso senza diritto di posto assegnato dovranno essere muniti di valido documento d'identità da esibire obbligatoriamente ai varchi di accesso a cura del soggetto maggiorenne responsabile della sorveglianza sul minore.

Si ricorda altresì che i minori di 14 anni non possono accedere all’interno dell’impianto se non accompagnati da un maggiorenne ai varchi di pre-filtraggio e ai tornelli.

Al fine di evitare spiacevoli disguidi, si ricorda che anche nel caso di cessione dell'abbonamento (seguendo l’apposita procedura di cambio utilizzatore), i possessori di abbonamenti tradizionali (non caricati su tessere del tifoso, tessere US Lecce Program o WebA4) sono obbligati a utilizzare la tessera in originale per l’accesso all’interno dello stadio.

Non saranno pertanto riconosciute foto sul cellulare o fotocopie dell'abbonamento.

Come è noto, a partire da questa stagione, è prevista, laddove richiesta dal tifoso all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, la versione digitale dell'abbonamento tradizionale (cd. WEBA4) che permette di poter utilizzare il titolo in formato .pdf direttamente dal proprio smartphone evitando gli eventuali disagi legati all’abbonamento tradizionale stampato su card (es. mancata lettura ai tornelli a causa di codice a barre danneggiato, smarrimento del titolo, obbligo di consegna materiale della tessera all'utilizzatore in caso di cambio utilizzatore).

Si ricorda che per il cambio nome degli abbonamenti WebA4 è sufficiente inviare al nuovo utilizzatore solo la ricevuta dell'avvenuto cambio, provvista di codice a barre e valida esclusivamente per la gara.

In previsione dell’elevata affluenza di spettatori, Il pubblico è invitato ad anticipare l’arrivo allo stadio (almeno 90’ prima dell’inizio della partita) per evitare lunghe file agli ingressi che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 10:30.

Si consiglia di utilizzare le aree parcheggio presenti presso piazza Madre Teresa di Calcutta, piazza Modena, piazza Napoli, piazza San Sabino, l’area mercato settimanale Via Bari e largo Settelacquare con Uscita 8 Tangenziale Est (indicazioni Mercato ortofrutticolo).

Al fine di un corretto e ordinato utilizzo dell’area parcheggio C. Rozzi della Tribuna Est, stante la limitata capienza dei posti liberi a disposizione, si consiglia vivamente di raggiungere il varco di accesso del piazzale almeno 1 ora prima dell’inizio della partita.

In occasione della gara sarà attiva la linea di trasporto pubblico urbano “Stadio in Bus” gestita da S.G.M., con fermata all’altezza della rotatoria ubicata tra la S.P. 364 Lecce–San Cataldo e via Don Gaetano Quarta.

Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 09:30 (con frequenza di 10 minuti) .

Le fermate interessate sono le seguenti:

Libertà – Roma, piazza Palio, Libertà – S. Elia, Libertà – Cavoti, Libertà – Pepe, Del Mare, I. Adriano – Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli – Diaz, Gallipoli – Lombardia, Gallipoli – Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto – Paisiello, Otranto – O. del Balzo, Battisti.

Per maggiori informazioni https://www.sgmlecce.it/archivio-news/item/877-stadio-con-il-bus

Si ricorda che per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il Regolamento d’uso dello stadio.

È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando.

E’ vietato introdurre i seguenti oggetti: accendini, borracce, lattine, bottiglie in vetro, laser, caschi, passeggini, trolley, zaini voluminosi e apparecchi fotografici professionali, fumogeni, striscioni, bandiere o vessilli non preventivamente autorizzati.

Le bottiglie in plastica (max 500 ml) potranno essere introdotte esclusivamente se prive di tappo di chiusura.

Si ricorda che è consentito introdurre esclusivamente ombrelli di ridotte dimensioni non aventi punte acuminate.

Sarà possibile introdurre stampelle e altri accessori di sostegno od ausili per la deambulazione (anche per esigenze temporanee) seguendo la relativa procedura prevista dal regolamento d’uso ( https://www.uslecce.it/page/328942866535/utilizzo-dei-dispositivi-ausiliari-per-la-deambulazione-es-stampelle-bastoni-e-deambulatori ).

Per tutte le problematiche di ticketing si prega di contattare con la massima sollecitudine l’ufficio Biglietteria al nr. 334.2844565 (anche tramite messaggio whatsapp) e/o inviare comunicazione all’indirizzo [email protected].