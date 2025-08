Doppia seduta di allenamento per i giallorossi al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.

I ragazzi di mister Di Francesco hanno svolto al mattino, divisi in due gruppi, un lavoro di forza in palestra ed esercizi tecnico tattici di reparto in campo. Nel pomeriggio attivazione tecnica, esercitazione tecnico tattica e partita a tema.

Tiago Gabriel si è allenato regolarmente in gruppo, è rimasto a riposo Camarda per uno stato febbrile mentre hanno svolto un lavoro personalizzato Gallo e Pehlivanov.



Domani mattina l’ultimo allenamento nel ritiro di Bressanone mentre nel pomeriggio alle ore 17:30 è in programma l’amichevole con la Carrarese (diretta su Sportitalia) a Caldaro.