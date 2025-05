L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Rares Burnete è stato convocato in Nazionale Under 21 della Romania in occasione degli Europei Under 21, in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno 2025.

La Romania è inserita nel gruppo A dove affronterà Italia (11/06), Spagna (14/06) e Slovacchia (17/06).