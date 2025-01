Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 11:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 2ªgiornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Lecce - Fiorentina.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Lupo, Mariano, Danese, De Vita, Parisi, Piccinno © (31’ st Cancella), Persano, Miccoli, Bottalico (22’ st Falbo), Spaseski (16’ st Bianco), Nisi (22’ st Arcuti). A disposizione: Mandorino, Papadia, Specchia, Rollo, Schito. Allenatore: Emanuele Antonucci

Fiorentina: Pinzani, Marrone (35’ st Giannoni), Tosti, Varesis, Scarpelli ©, Ceccarini, Coratella (10’ st Pagliuso), Del Giudice, Nwagwu (35’ st Palloni), Faye (35’ st Petrini), Chiti (20’ st Chiarelli). A disposizione: De Guttry. Allenatore: Matia Balestracci

Marcatori: 34’ pt Varesis, 37’ st Nisi, 7’ st Nwagwu (rig.), 31’ st Pagliuso, 33’ st Chiarelli (rig), 44’ st Giannoni

Ammoniti: Bottalico, Chiti

Recupero: 4’ st

Arbitro: Alessandro Pio Carpentiere della sez. di Barletta

Assistenti: Gabriele Lovecchio della sez. di Brindisi - Gianmarco Spagnolo della sez. di Lecce