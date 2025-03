È arrivata al 93’ la vittoria con l’Udinese per la formazione Primavera 1, la seconda consecutiva dopo quella con la Sampdoria nel turno precedente.

Il 5º gol stagionale di Agrimi ha permesso di centrare la decima vittoria nel campionato Primavera 1 portando i giallorossi a quota 37 punti in classifica.

Il prossimo impegno è in programma sabato mattina alle ore 11:00 al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama (LE) con l’Hellas Verona, gara valevole per la 29ª giornata di campionato.

Dopo l’impegno di sabato i giallorossi saranno poi chiamati ad affrontare mercoledì 12 marzo alle ore 12:30 la semifinale di Coppa Italia Primavera, che vedrà i ragazzi di mister Scurto fronteggiare il Milan in trasferta. Il match con i rossoneri sarà trasmesso in diretta su Sportitalia al canale 60.