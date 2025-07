L’U.S. Lecce comunica che è stata definita la sede del ritiro precampionato della formazione Primavera 1 in vista della Stagione Sportiva 2025/2026.

I giallorossi di mister Schipa saranno al lavoro in Calabria a Cotronei (KR) dal 17 luglio e faranno rientro in sede l’1 agosto.

Il gruppo squadra alloggerà presso l’Hotel La Baita, mentre le sedute di allenamento si svolgeranno presso il Sila Regia Stadium "Paolo Rossi” di Villaggio Palumbo a Cotronei.

Nel corso del ritiro sono in programma le seguenti gare amichevoli:

Lecce Primavera - Rappresentativa TalentoGo

Lecce Primavera - Rende Calcio U19

Mercoledì 23 luglio ore 17:00 | Sila Regia Stadium "Paolo Rossi" di Villaggio Palumbo a Cotronei (KR)

Crotone Prima Squadra - Lecce Primavera

Domenica 27 luglio ore 17:00 | Stadio Ampollino di Villaggio Baffa di Trepidò a Cotronei (KR)

Lecce Primavera - Monopoli Prima Squadra

Giovedì 31 luglio ore 17:00 | Sila Regia Stadium "Paolo Rossi" di Villaggio Palumbo a Cotronei (KR)

Giovedì 31 luglio ore 17:00 | Sila Regia Stadium "Paolo Rossi” di Villaggio Palumbo a Cotronei (KR)